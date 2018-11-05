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Активісти повідомили офіційну причину смерті Гандзюк

5 листопада, 2018 - 19:29
Скріншот з відео

Громадські активісти повідомили офіційну причину смерті Катерини Гандзюк та назвали дату її похоронів.

Про це йдеться у Facebook спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?".

За їхніми даними, офіційна причина смерті – це поліорганна недостатність, хімічні опіки із залученням 30-39% тіла, напад з використанням хімічної речовини з метою вбивства чи нанесення ушкоджень.

«Прощання з Катьою відбудеться в Херсоні в середу, 07 листопада 2018 року о 14:00. Усі деталі будуть згодом», - йдеться у повідомленні.

Джерело: День

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