Армія України потрапила у топ-10 найпотужніших армій Європи

Україна за військовою міццю посідає 29 позицію у світовому рейтингу і 10-ту позицію серед найпотужніших армій Європи.

Індекс сили (PowerIndex) визначив проект Global Firepower, а видання “Business Insider” відібрало з усього переліку 25 найпотужніших військ Європи.

Білорусь у світовому рейтингу 41-ша (у європейському 17-та), Грузія – 82-га.

“Індекс сили” визначали за 55 критеріями. Експерти фокусувалися радше на розмаїтті зброї, ніж на її кількості, а ядерні запаси взагалі не враховували при ранжуванні (хоча наявність ядерних потужностей була бонусом).

Фінансова стабільність країн також враховувалася.

За даними Global Firepower, при населенні в 44 мільйони Україна має 1,18 млн осіб військового персоналу, з яких актив – 182 тисячі, а 1 мільйон – резерв. Оборонний бюджет – 4,88 млрд доларів.

Дослідники вважали, що загальна сила авіації України – 240 повітряних суден, бойових танків у нас – 2 214, бойових машин – 11 868, самохідної артилерії – 1 302, тягової артилерії – 1 669, ракетних установок – 625, в активі Військово-морських сил – загалом 25 суден.