Астрономи помітили найстарішу зірку у нашій галактиці

Більшість зірок, які виникли на початкових етапах формування Всесвіту, знаходяться дуже далеко від нас. Тепер астрономи помітили зірку віком 13,5 млрд років у нашій галактиці. Про це пише Science Alert.

Зірка отримала назву 2MASS J18082002-5104378 B, і може виявитися однією з найстаріших зірок Всесвіту. Висновок про вік зірки вчені зробили через низький вміст металів (елементів, важчих за гелій) в її складі.

У ранньому Всесвіті метали були відсутні, і сформувалися згодом в результаті ядерного синтезу, що протікає в надрах перших поколінь зірок. Після цього їх "викидувало" назовні в результаті потужних вибухів первинних світил. Кожне наступне покоління зірок збагачувалося металами, в порівнянні з попереднім поколінням.

Зірка 2MASS J18082002-5104378 B має найнижчу металомісткість з усіх коли-небудь відкритих зірок. Для порівняння, це лише 10% від металоміскості Землі.

"Ми ніколи не виявляли зірку з такою низькою масою і місткістю металів", - розповідає астрофізик Ендрю Кейсі з Університету Монаш в Австралії.

Це відкриття може означати, що вік тонкого диска нашої Галактики насправді набагато більше, ніж 8-10 мільярдів років, як вважалося раніше.

Крім того, зірка 2MASS J18082002-5104378 B є крихітною - її маса становить всього лише 10 % від маси Сонця. Таке значення є нижньою межею маси для реакції термоядерного горіння водню в надрах зірки.

"Масивні зірки живуть швидко і вмирають молодими, але менш масивні зірки - на 20 відсотків легші за наше Сонце - можуть легко жити 13 мільярдів років", - розповідає Кейсі.

"Проблема в тому, що астрономи давно вважали, що перші зірки у Всесвіті були масивними, і тому ніхто з них не повинен вижити до сьогоднішнього дня. Це відкриття допомагає змінити все і показує, що стародавні зірки можуть бути дуже маленькими, а отже існувати і до сьогодні", - додає Кейсі. Розрахунки показують, що зірка невеликої маси може існувати протягом трильйонів років.

Раніше 2MASS J18082002-5104378 B не помічали, оскільки вона дуже тьмяна. Її знайшли випадково, спостерігаючи за більш яскравою зіркою-компаньйоном.