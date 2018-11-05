Болтон анонсував посилення санкцій проти Ірану

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що Вашингтон продовжить санкційний тиск на Тегеран, не обмежуючись сьогоднішнім відновленням антиіранських санкцій.

Про це передає Reuters.

"Ми збираємося ввести санкції, які будуть виходити за нинішні рамки. Нас не просто задовольнити рівнем санкцій, які діяли відповідно до [рішення колишнього президента США Барака] Обами в 2015 році", - сказав Болтон в інтерв'ю Fox Business Network.

Нагадаємо, що Сполучені Штати вирішили тимчасово вивести вісім країн - імпортерів іранської нафти з-під дії другого пакета американських санкцій щодо Ірану, який набере чинності 5 листопада.