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Бойовики розбирають цивільні авто на Донбасі, аби відремонтувати свою техніку, - ГУР

5 листопада, 2018 - 16:05
Фото Reuters

Російські окупанти на Донбасі вимушені розбирати на запчастини цивільні вантажівки через нестачу запчастин.

Про це повідомила прес-служба Міноборони України з посиланням на дані розвідки.

“Командування російських окупаційних військ активізувало відновлення пошкодженої та несправної бойової техніки з’єднань і частин 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК ЗС РФ за рахунок постачання з території Росії ремонтних комплектів та обладнання. Водночас обсяги отриманих запасних частин і матеріалів для ремонту автомобільного транспорту склали менше 50% від заявленої необхідності”, – йдеться у повідомленні.

Відтак, за даними розвідки, через нестачу запчастин керівникам місцевих транспортних організацій прийшли спеціальні “рознарядки” на поставку підрозділам окупаційних військ автомобільних запчастин і агрегатів, у тому числі шляхом розукомплектування до 25% автопарку вантажних автомобілів.

“Зазначені дії окупантів викликали обурення працівників автомобільних підприємств на окупованих територія, які вимушені приводити робочу техніку у несправний стан, що загрожує тривалими простоями, невиплатою заробітної плати та звільненням водіїв”, – повідомили в  розвідці.

Джерело: День

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