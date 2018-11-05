Бойовики розбирають цивільні авто на Донбасі, аби відремонтувати свою техніку, - ГУР

Російські окупанти на Донбасі вимушені розбирати на запчастини цивільні вантажівки через нестачу запчастин.

Про це повідомила прес-служба Міноборони України з посиланням на дані розвідки.

“Командування російських окупаційних військ активізувало відновлення пошкодженої та несправної бойової техніки з’єднань і частин 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК ЗС РФ за рахунок постачання з території Росії ремонтних комплектів та обладнання. Водночас обсяги отриманих запасних частин і матеріалів для ремонту автомобільного транспорту склали менше 50% від заявленої необхідності”, – йдеться у повідомленні.

Відтак, за даними розвідки, через нестачу запчастин керівникам місцевих транспортних організацій прийшли спеціальні “рознарядки” на поставку підрозділам окупаційних військ автомобільних запчастин і агрегатів, у тому числі шляхом розукомплектування до 25% автопарку вантажних автомобілів.

“Зазначені дії окупантів викликали обурення працівників автомобільних підприємств на окупованих територія, які вимушені приводити робочу техніку у несправний стан, що загрожує тривалими простоями, невиплатою заробітної плати та звільненням водіїв”, – повідомили в розвідці.