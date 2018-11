Британія чекає на забезпечення правосуддя у справі Гандзюк

Голова МЗС Британії Джеремі Хант очікує забезпечення правосуддя у справі нападу і смерті української активістки Катерини Гандзюк.

Про це голова британської дипломатії написав у своєму Twitter.

Хант назвав учорашню смерть української антикорупційної активістки "ще одним сумним днем для демократичних цінностей".

Він зазначив, що очікує забезпечення правосуддя відповідно до обіцянки президента Петра Порошенка.

"Ця неймовірно смілива 33-літня жінка зазнала жахливих опіків на 40% її тіла внаслідок нападу з кислотою в липні. Президент Порошенко пообіцяв забезпечити правосуддя, і ми це щиро підтримуємо", - написав дипломат.

Another sad day for democratic values with yesterday’s death of Ukrainian anti-corruption activist Kateryna Handzyuk.

