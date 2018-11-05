Британії планує дозволити іноземцям з країн Співдружності націй служити в армії

Міністерство оборони Великої Британії планує дозволити іноземцям з країн Співдружності націй, які ніколи не жили в країні, служити в армії, щоб вирішити проблему нестачі призовників. Про це повідомляє The Guardian.

"Міноборони у понеділок дозволить іноземцям, які ніколи не жили в країні, служити в британській армії, що має вирішити проблему нестачі призовників, ", - йдеться у повідомленні.

Згідно з планом, громадяни країн Співдружності націй, такі як Австралія, Індія, Канада, Кенія, та Фіджі, не повинні будуть більше проживати у Великій Британії протягом щонайменше п'яти років, аби приєднатися до військової служби країни.

Водночас заявки від громадян з країн, які не входять до Співдружності націй, будуть відхилені.

Таки чином британські військові сподіваються щороку поповнювати свої лави на 1350 людей.

Як повідомляє The Guardian, згідно з нещодавнім звітом, у британській армії бракує 8200 солдатів, матросів та персоналу для повітряних сил, що є найгіршим показником з 2010 року.

Зазначається, що нові правила одразу почнуть діяти для тих, хто бажає долучитися до ВМС та ВПС, а для сухопутних військ процес відбору розпочнеться на початку наступного року.