День в ООС: бойовики 5 разів обстріляли українські позиції

Протягом понеділка бойовики на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це у понеділок повідомляє прес-центр ООС.

"Протягом поточної доби, станом на 18-у годину, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню", - сказано у повідомленні.

"Двічі, в районі Павлополя, противник застосував станкові протитанкові гранатомети. Крім того, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Красногорівка і Гнутове", - повідомляють в ООС.

Зазначається, що втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено