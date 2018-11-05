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Доба у зоні ООС: 18 ворожих обстрілів, 1 воїн загинув

5 листопада, 2018 - 08:50
Фото Reuters

Упродовж минулої доби, 4 листопада, бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це повідомляє прес-центр ООС.

“Російські окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому, ворог 13 разів застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, противник вів прицільний вогонь з мінометів різного калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Авдіївка, Новотроїцьке, Павлопіль, Водяне, Гнутове, Лебединське.

Позиції Об'єднаних сил у районі Золотого окупанти двічі обстрілювали з мінометів калібру 120 мм. Тут же, тричі, ворог застосував міномети 82-го калібру. Вогневого впливу з цієї ж зброї зазнали опорні пункти наших військ неподалік Новотошківського, Авдіївки, Павлополя, Водяного, Гнутового та Лебединського.

У штабі повідомили, що внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, троє зазнали легких поранень та один – отримав поранення середньої тяжкості.

Від початку доби, російські окупанти двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Маріупольському напрямку - в районі населених пунктів Павлопіль та Гнутове. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат серед наших захисників немає.

Джерело: День

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