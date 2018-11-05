Геращенко закликає ВРУ проголосувати за створення Міністерства ветеранів

Перший заступник Голови Верховної Ради, Уповноважений з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко закликає парламент проголосувати на цьому пленарному тижні за створення Міністерства ветеранів.

На цьому вона наголосила під час засідання Погоджувальної ради, повідомляє Укрінформ.

«Особливо зараз у передвиборчий період, коли є спекуляції на темі того, що є сценарії вирішення питання війни на Донбасі, (треба - ред.) подбати про ветеранів і вже цього тижня проголосувати про створення Міністерства ветеранів», - сказала вона.

За словами Геращенко, таке міністерство зможе комплексно вирішувати питання тих, хто бере участь у війні, в тому числі їх психологічну реабілітацію.