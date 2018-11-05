Компанія "UDP Renewables" запустила в Україні другу сонячну електростанцію

Компанія UDP Renewables підключила до мережі нову сонячну електростанцію в Херсонській області потужністю 18,3 МВт.

Це другий об’єкт UDP Renewables у відновлюваній енергетиці, запущений в експлуатацію, повідомили Укрінформу в прес-службі компанії.

“Компанія UDP Renewables, що розвиває проекти з відновлюваної енергетики інвестиційної групи UFuture, ввела в промислову експлуатацію сонячну електростанцію “Фрі-Енерджі-Генічеськ” (Херсонська обл.). Інвестиції в будівництво станції потужністю 18,3 МВт становили понад 18 млн доларів”, – йдеться у повідомленні.

На станції встановлено 65,34 тис. сонячних модулів. Вони займають площу 23 га землі, що не придатна для сільськогосподарського використання. Річний обсяг генерації станції запланований на рівні 23,5 тис. МВт-год., що дає можливість забезпечити електроенергією понад 9 тис. домогосподарств. З початку розробки проекту створено близько 250 робочих місць.

Загальна сума податків, що сплачені в бюджети різних рівнів на етапі будівництва станції, становила 50 млн грн. Фінансовим партнером проекту виступив АБ “Укргазбанк”, генеральний підрядник – українська група компаній KNESS.

Сонячна станція “Фрі-Енерджі-Генічеськ” – другий реалізований проект компанії UDP Renewables. Наразі компанія здійснює оперативне управління сонячною електростанцією “Димерська СЕС-1” (Київська обл.) потужністю 6 МВт. Стратегією розвитку UDP Renewables передбачено будівництво близько 200 МВт потужностей у південних областях України в 2018-2019 роках.