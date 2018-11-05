Кремлівський пропагандист влаштував провокацію під посольством України в Австрії

Кремлівський пропагандист Грем Філліпс намагався спровокувати українського посла Олександра Щербу на бійку під посольством у Відні.

Про це повідомив сам посол на своїй сторінці в Facebook.

Проросійський пропагандист знімав себе на камеру під посольством України в Австрії, коли до нього підійшов посол.

"Аж підскочило від переляку - не чекало геть. Ну а потім почалося: "Саша ти фашист. Саша ти г-дон". Пару разів мене штовхало в груди. Професійно штовхало, хотіло на бійку спровокувати. Але сказати, що я від нього сховався, воно вже не скаже. Пробачте ті, хто радив не маратися", - розповів Щерба.