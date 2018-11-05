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Кремлівський пропагандист влаштував провокацію під посольством України в Австрії

5 листопада, 2018 - 18:51
Фото з відкритих джерел / Грем Філліпс

Кремлівський пропагандист Грем Філліпс намагався спровокувати українського посла Олександра Щербу на бійку під посольством у Відні.

Про це повідомив сам посол на своїй сторінці в Facebook.

Проросійський пропагандист знімав себе на камеру під посольством України в Австрії, коли до нього підійшов посол.

"Аж підскочило від переляку - не чекало геть. Ну а потім почалося: "Саша ти фашист. Саша ти г-дон". Пару разів мене штовхало в груди. Професійно штовхало, хотіло на бійку спровокувати. Але сказати, що я від нього сховався, воно вже не скаже. Пробачте ті, хто радив не маратися", - розповів Щерба.

Джерело: День

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