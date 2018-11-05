На причетність до вбивства Гонгадзе перевіряють усіх топ-посадовців того часу, - Мін’юст

Заступник міністра юстиції - уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина під час засідання круглого столу "Міжнародні зобов'язання України: стан виконання зобов'язань України щодо розслідування та правосуддя в справах Гонгадзе, Подольського та Єльяшкевича" розповів, що на причетність до замовлення вбивства журналіста Георгія Гонгадзе перевіряють усіх колишніх вищих посадовців того часу.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Головне слідче управління Генеральної прокуратури продовжує розслідування факту організації та підбурювання до умисного вбивства журналіста Гонгадзе. Також слідчим шляхом перевіряється причетність до вчинення злочину всіх осіб із кола колишніх вищих посадових осіб України та призначено ряд комплексних судових експертиз", - зазначив Ліщина.

Раніше у Раді Європи закликали Україну забезпечити якомога швидше завершення розслідування справи вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе.