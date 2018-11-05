На референдумі в Новій Каледонії 56% громадян проголосували проти незалежності від Франції

Президент Франції Еммануель Макрон подякував громадян Нової Каледонії за те, що вони "вибрали Францію" на референдумі. Про це повідомляє Le Figaro.

"Я повинен сказати, що для глави держави є гордістю те, що більшість нових каледонцив вибрали Францію. Це знак довіри до республіці і її майбутнього", - сказав Еммануель Макрон.

Він запевнив, що французький уряд "дотримувалися суворого нейтралітету і найбільшої прозорості" до виборів, які готувалися майже 30 років.

У неділю, 4 листопада, у Новій Каледонії відбувся референдум про незалежність. 56,4% каледонцев проголосували проти незалежності архіпелагу.

Нова Каледонія – особлива адміністративно-територіальна структура Франції з 1998 року, розташоване на однойменному острові в південно-західній частині Тихого океану. Його населення становить 245 тисяч осіб, переважно меланезійці та французи, столиця – місто Нумеа.