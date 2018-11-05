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На референдумі в Новій Каледонії 56% громадян проголосували проти незалежності від Франції

5 листопада, 2018 - 09:19
Фото: lefigaro.fr

Президент Франції Еммануель Макрон подякував громадян Нової Каледонії за те, що вони "вибрали Францію" на референдумі. Про це повідомляє Le Figaro.

"Я повинен сказати, що для глави держави є гордістю те, що більшість нових каледонцив вибрали Францію. Це знак довіри до республіці і її майбутнього", - сказав Еммануель Макрон.

Він запевнив, що французький уряд "дотримувалися суворого нейтралітету і найбільшої прозорості" до виборів, які готувалися майже 30 років.

У неділю, 4 листопада, у Новій Каледонії відбувся референдум про незалежність. 56,4% каледонцев проголосували проти незалежності архіпелагу.

Нова Каледонія – особлива адміністративно-територіальна структура Франції з 1998 року, розташоване на однойменному острові в південно-західній частині Тихого океану. Його населення становить 245 тисяч осіб, переважно меланезійці та французи, столиця – місто Нумеа.

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