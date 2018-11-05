На Вінниччині заснували літературну премію для фантастів-початківців

На знак вшанування світлої пам’яті вінницького письменника-фантаста Ігоря Федорова Вінницька обласна організація Національної спілки письменників України вирішила заснувати щорічну літературну премію його імені. Орієнтована вона на авторів-початківців з метою заохочення їх до створення якісних фантастичних творів і стимулювання творчості. Вручатимуть премію щороку напередодні роковин смерті Ігоря Федорова, тобто до 25 травня. Територіально авторів обіцяють не обмежувати, тобто взяти участь у конкурсі мають можливість автори з усієї України. Твори вже можна надсилати на електронну адресу голови Вінницької обласної організації НСПУ (vadvit-8@ukr.net) Вадима Вітковського. Прийом конкурсних робіт триватиме до 1 травня наступного року.

«Ідея створити літературну премію належить письменницькій спільноті та матері Ігоря Федорова Неллі Миколаївні, – розповідає Вадим Вітковський. – Якось вона принесли до спілки його особисті речі, записники, фотографії для формування майбутньої експозиції літературного музею, про який, до речі, писав «День».

Тоді й пролунала думку про те, що було б добре підтримати молодих фантастів. Адже в цьому жанрі працює дуже мало авторів. Вирішили заснувати премію імені Ігоря Федорова, яка орієнтована на фантастів-початківців з усієї України. Погодили документи, заклали гроші. Відбір конкурсних робіт здійснюватимуть знані в області письменники, друзі та мати Ігоря Федорова. Переможців визначатимемо у двох преміях. Розмір першої складатиме 5 тисяч гривень, а другої – три тисячі. Нагородження перших лауреатів відбудеться у травні наступного року. Наразі триває прийом творів».

Нагадаємо, Ігор Федоров – український письменник-фантаст, сценарист і перекладач з англійської мови. Народився і майже все своє життя прожив у Вінниці. Після закінчення середньої школи № 22 вступив до Вінницького політехнічного інституту на факультет автоматики та обчислювальної техніки. Спершу публікуватися у місцевій пресі, а з 1988-го – вийшов загальнореспубліканський рівень. В 1989 році світ побачила його перша збірка фантастичних оповідань «Відкриття». Він писав сценарії, за якими зняли дві серії до культового серіалу «X-Files». Разом з іншими письменниками заснував вінницький клуб любителів фантастики (вінницький КЛФ «Лабораторія»). Ігор Федоров провів кілька всесоюзних зльотів любителів фантастики «Віннікон», сам брав участь у багатьох конвентах наукової фантастики України і Росії. Є автором збірки дитячих казок «Казки дивного лісу» (1996) і книги віршів «Кощуна» (1999). Переклав на російську мову роман американської письменниці Джейн Йолен (Jane Yolen) «Карти смутку» (Cards of Grief, 1984). Автор широковідомих статей про «Вервольф».

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця