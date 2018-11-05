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Парубій розповів, коли може відбутися Об’єднавчий Собор

5 листопада, 2018 - 13:34
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Угода, підписана Президентом України та Вселенським патріархом 3 листопада, сприятиме пришвидшенню процесу проведення всеукраїнського об'єднавчого собору, який може відбутися до кінця листопада.

Про це сказав Голова Верховної Ради Андрій Парубій під час засідання Погоджувальної ради у понеділок, повідомляє Укрінформ.

«У суботу була підписана важлива і без сумніву історична угода між державою Україна та Вселенською патріархією, яка гарантує утворення єдиної помісної Української православної церкви та надання їй Томосу про автокефалію. З божою поміччю ми впевнено йдемо до нашої вікової мети - створення єдиної помісної Української православної церкви, і підписана угода дає нам впевненість сподіватися, що вже до кінця листопада буде проведено всеукраїнський об'єднавчий собор. І я впевнений, що жодні темні сили не зможуть зупинити цей процес, і я впевнений, що нам допомагає Бог. Щиро дякую Вселенському патріарху Варфоломію за його батьківську опіку над українським народом та майбутнім нашої церкви», - зазначив Парубій.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко та Вселенський Патріарх Варфоломій підписали у суботу у Стамбулі Угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.

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