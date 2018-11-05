Поліція виконала всі необхідні слідчі дії щодо вбивства Гандзюк та передала справу до СБУ, - МВС

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що поліцейські виконали всі необхідні слідчі дії у рамках своїх повноважень щодо вбивства радника мера Херсона та громадської активістки Катерини Гандзюк. Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті відомства.

"Поліція виконала всі необхідні слідчі дії у рамках своїх повноважень та за рішенням Генеральної прокуратури України, яке було прийнято сьогодні, 5 жовтня, передала справу до Головного слідчого управління Служби безпеки України", - зазначається в ньому.

При цьому у МВС уточнили, що у межах повноважень Національна поліція допитала як свідків 367 осіб, призначила 21 судову експертизу, провела 9 обшуків, 4 слідчих екскременти, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій відносно 31 особи.

Зокрема, слідство закінчилося щодо 5-ти обвинувачених, яких правоохоронці вважають виконавцями та організаторами злочину.

"Усі матеріали для об'єктивного розслідування передані, за рішенням ГПУ, до Головного слідчого управління Служби безпеки України, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину. Це дасть можливість слідчим СБУ об’єднати провадження і вести досудове розслідування з моменту планування до фактичного закінчення", - резюмується у повідомленні.

Зауважимо, раніше глава Нацполіції України Сергій Князєв заявляв, що поліцейські майже завершили розслідування справи Гандзюк у межах своїх повноважень.

Нагадаємо, 4 листопада 2018 року на 34-му році життя померла радник мера Херсона Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою в липні цього року. Попередньо, причиною смерті став обрив тромбу.

Пізніше цю інформацію підтвердив президент України Петро Порошенко, висловивши свої співчуття у зв'язку зі смертю чиновниці. Він, як і все українське суспільство, вимагає від правоохоронців зробити все можливе для покарання її вбивць.