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Польща планує заборонити в’їзд іноземцям без щеплень від кору

5 листопада, 2018 - 18:30
Фото Еspreso

У Польщі триває робота над проектом заборони в’їзду до країни нещепленим громадянам інших держав.

Про це заявив міністр здоров’я Лукаш Шумовський, пише "Польське радіо".

Торік у Польщі виявили 59 випадків захворювання на кір, а цьогоріч, станом на кінець жовтня, – уже 144.

Шумовський зазначив, що всі випадки цього захворювання – занесені з-за кордону.

"Усі випадки кору – занесене захворювання. У нас у Польщі немає місцевого кору і, я сподіваюся, наступного року Всесвітня організація охорони здоров’я визнає нас країною без місцевого кору. Програма щеплень у Польщі ефективна. Погляньте, скільки захворювань у сусідніх країнах – набагато більше, ніж у Польщі. Отже, ми ще є безпечними, але, щоб так залишалося, необхідно пройти вакцинацію згідно з графіком", - сказав він.

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