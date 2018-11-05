Посол Британії закликала притягнути до відповідальності винних у нападі на Катерину Гандзюк

Особи, винні в нападі, що призвів до смерті радниці мера Херсона, активістки Катерини Гандзюк, мають бути притягнуті до відповідальності. Про це у Twitter написала посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.

"Вкрай засмучена звісткою про смерть Катерини Гандзюк. Вона з мужністю та гідністю боролася зі своїми жахливими ранами. Важливо, щоб особи, відповідальні за цю страшну атаку, були притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Раніше єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган висловив жаль з приводу смерті активістки Катерини Гандзюк і закликав притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, вчора у лікарні померла активістка, співробітниця Херсонської міськради Катерина Гандзюк, яку влітку облили сірчаною кислотою.

За попередньою інформацією, у неї відірвався тромб. Гандзюк було 33 роки.

Напад на Гандзюк стався 31 липня. Невідомі облили жінку сірчаною кислотою, в результаті чого вона зазнала хімічних опіків, зокрема частково втратила зір. Гандзюк перенесла кілька операцій.

В організації замаху на Гандзюк підозрюють п'ятьох осіб, усіх затримано. Це Віктор Горбунов, Сергій Торбін, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук.