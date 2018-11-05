Представництво Вселенського патріархату в Україні буде виконувати функції посольства

Постійне представництво Вселенського патріархату, або ставропігія, у користування якому передано Андріївську церкву, після створення незалежної Української православної церкви виконуватиме роль посольства.

Про це розповів радник Президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко на брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"Це - робота представництва, тобто це те, що ми очікуємо від посольства: підтримання двосторонніх контактів, перш за все, з незалежною українською церквою; там, де потрібна державна підтримка відповідно до українського законодавства, - з Українською державою і Вселенським православ'ям; зв'язків між Вселенським патріархатом і іншими православними церквами", - зазначив Паленко, відповідаючи на запитання, у чому полягатиме місія ставропігії Вселенського патріархату в Україні.

За його словами, представництва різного рівня Вселенського патріархату існують у багатьох країнах, у яких є незалежні православні церкви.

Крім того, він додав, що Вселенським патріархом буде відряджено спеціального представника - екзарха в Україну для забезпечення роботи вказаного представництва.

Водночас радник Президента не виключив, що реконструкцію Андріївської церкви, яку планується завершити до 2020 року, можуть прискорити у зв'язку з прийняттям рішення про передачу церкви у користування представництву Вселенського патріархату.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким Андріївська церква передається у безоплатне постійне користування Вселенському патріархату.

Президент Петро Порошенко та Вселенський Патріарх Варфоломій 3 листопада підписали у Стамбулі Угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським Патріархатом.

11 жовтня синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати Томос про автокефалію православній церкві в Україні. Тепер у Києві має бути скликано Собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ, а також УПЦ МП, які звернулися до Вселенського Патріарха з проханням про Томос. Собор здійснить церковне об'єднання, утворивши єдину помісну УПЦ, і обере її предстоятеля. Після цього відбудеться отримання предстоятелем єдиної помісної автокефальної УПЦ Томоса як документа (грамоти).