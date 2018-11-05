США і Південна Корея почали проводити спільні військово-морські маневри

Сполучені Штати і Південна Корея почали проводити спільні військово-морські маневри, які були припинені для запобігання загрози зриву денуклеаризації Північної Кореї. Про це повідомляє агентство Yonhap.

"Союзники розпочали двотижневу «Корейську програму морського обміну», в якій беруть участь близько 500 військовослужбовців, включно з американськими морськими піхотинцями з Окінави (Японія) та військовою технікою, такою як плавучий бронетранспортер", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, такі навчання обвидві країни планують провести наступного року 24 рази.

Рішення про їх проведення було прийняте через кілька днів після погроз з боку КНДР відновити ядерну програму в разі продовження міжнародного тиску.

Водночас проведення навчань більшого масштабу поки і надалі заморожене.

Як відомо, спільні військові тренування та програми обміну між США та Південною Кореєю були заморожені на невизначений термін у червні цього року – за підсумками саміту між Дональдом Трампом та Кім Чен Ином.