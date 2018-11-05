США обіцяють миттєву реакцію на спроби Тегерана обійти санкції

Міністр фінансів США Стівен Мнучин висловив переконання, що "безпрецедентний" тиск санкцій на іранський режим змусить Тегеран докорінним чином змінити дестабілізуючу поведінку та підтримку тероризму.

Про це він заявив у понеділок на брифінгу у Вашингтоні, повідомляє Укрінформ.

"Запровадження Міністерством фінансів безпрецедентного фінансового тиску на Іран повинно привести до чіткого розуміння іранським режимом, що їм загрожуватиме зростаюча фінансова ізоляція та економічна стагнація, до того моменту, поки вони докорінно не змінять свою дестабілізуючу поведінку", - наголосив глава американського Мінфіну.

Він уточнив, що іранське керівництво має припинити підтримку тероризму, розробку балістичних ракет, руйнівні дії щодо дестабілізації в регіоні, а також відмовитися від своїх амбіцій бути ядерною державою. Крім того, за його словами, іранський режим повинен припинити робити корумповані інвестиції та надавати кошти терористам.

"Ми дуже ретельно стежимо за діями іранського режиму", - заявив Мнучин, пообіцявши також миттєву реакцію на спроби Тегерана обійти санкційні обмеження.

Нагадаємо, що Болтон анонсував посилення санкцій проти Ірану.