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США ввели в дію черговий пакет санкцій проти Ірану

5 листопада, 2018 - 10:23
Фото Reuters

США у понеділок ввели в дію черговий пакет санкцій проти Ірану, який зачіпає ключові сфери економіки республіки. Про це повідомляє ЄП з посиланням на BBC.

"Санкції проти Ірану дуже суворі. Це найжорсткіші санкції, які ми коли-небудь запроваджували. І ми подивимося, що буде з Іраном, але кажу вам, їм не надто добре" - заявив президент США Дональд Трамп у неділю.

Новий пакет санкцій зачіпає експорт нафти, міжнародні перевезення та банківський сектор.

У неділю тисячі іранців вийшли на протести, скандуючи "Смерть Америці!".

Тепер у санкційному списку США щодо Ірану понад 700 фізичних осіб, компаній, морських і повітряних суден, включно з найбільшими банками та компаніями з експорту нафти.

В той же час адміністрація США зробила виключення для восьми країн, які і надалі зможуть імпортувати іранську нафту. Офіційно Вашингтон не називає ці країни, однак, за даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про Італію, Індію, Японію, Південну Корею, Туреччину та Китай.

Трамп оголосив у травні, що Вашингтон виходить з угоди з Іраном щодо ядерної програми. Він також повідомив про відновлення всіх санкцій проти Ірану. США знову ввели в дію з 7 серпня частину санкцій проти Ірану. Більш суттєві санкції, які охоплять експорт нафти, очікуються з 5 листопада. Вашингтон заявив про мету довести експорт іранської нафти до нуля і закликав її покупців відмовитися від таких закупівель.

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