Краще вражати світ силою нашого прикладу, ніж прикладом нашої сили.
Білл Клінтон, 42-й Президент США з 1993 до 2001 рр.

У "Борисполі" планують побудувати нову злітно-посадкову смугу

5 листопада, 2018 - 12:43
Фото з архіву "Дня"

В аеропорту "Бориспіль" найближчими роками мають намір побудувати  нову злітно-посадкову смугу. Про це повідомив гендиректор аеропорту Павло Рябікін в інтерв'ю "РБК-Україна".

У листопаді поточного року буде отримано техніко-економічне обґрунтування, після чого стане відомо щодо деталей подальшого будівництва. "Крім того, свої розрахунки зробили китайські інвестори, які готові залучити під цей проект кредит у китайському Ексімбанку. Ми розуміємо, що ціна цього питання — 280-300 мільйонів доларів", - сказав Рябікін.

"Нову злітно-посадкову смугу буде розміщено біля терміналу F, вона замінить смугу, яку побудували ще за часів СРСР. Остання буде технологічним майданчиком. Але вона зможе приймати літаки в разі аварійної посадки. Крім того, аеропорт продовжить експлуатацію злітно-посадкової смуги біля терміналу D. Таким чином, ми матимемо дві смуги, що працюють, та одну, яка не функціонує", - додав він.

За словами гендиректора "Борисполя", у 2019 році будуть розробляти проект, після чого стартуватиме будівництво. На це піде 2-3 роки. "Тобто проект буде реалізовано в 2022 році", - уточнив Павло Рябікін.

Крім китайських інвесторів, аеропорт бере участь у переговорах з європейськими структурами, у тому числі з ЄБРР, які можуть розглянути питання кредитування проекту.

Більше новин

Вінничани, які пересувають на візках, презентують у столиці інклюзивну танцювальну виставу
У Києві затвердили основні туристичні маршрути та локації
Станцію "Майдан Незалежності" відкрили після перевірки повідомлення про замінування
Від сьогодні у Києві водіям не можна їздити зі швидкістю 80 км/год на 17 вулицях
Через приїзд Меркель у центрі Києва перекриють низку вулиць
З 1 листопада у Києві не можна буде їздити зі швидкістю 80 км/год на 17 вулицях

Новини партнерів

Loading...