У "Борисполі" планують побудувати нову злітно-посадкову смугу

В аеропорту "Бориспіль" найближчими роками мають намір побудувати нову злітно-посадкову смугу. Про це повідомив гендиректор аеропорту Павло Рябікін в інтерв'ю "РБК-Україна".

У листопаді поточного року буде отримано техніко-економічне обґрунтування, після чого стане відомо щодо деталей подальшого будівництва. "Крім того, свої розрахунки зробили китайські інвестори, які готові залучити під цей проект кредит у китайському Ексімбанку. Ми розуміємо, що ціна цього питання — 280-300 мільйонів доларів", - сказав Рябікін.

"Нову злітно-посадкову смугу буде розміщено біля терміналу F, вона замінить смугу, яку побудували ще за часів СРСР. Остання буде технологічним майданчиком. Але вона зможе приймати літаки в разі аварійної посадки. Крім того, аеропорт продовжить експлуатацію злітно-посадкової смуги біля терміналу D. Таким чином, ми матимемо дві смуги, що працюють, та одну, яка не функціонує", - додав він.

За словами гендиректора "Борисполя", у 2019 році будуть розробляти проект, після чого стартуватиме будівництво. На це піде 2-3 роки. "Тобто проект буде реалізовано в 2022 році", - уточнив Павло Рябікін.

Крім китайських інвесторів, аеропорт бере участь у переговорах з європейськими структурами, у тому числі з ЄБРР, які можуть розглянути питання кредитування проекту.