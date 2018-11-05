У Києві від призову на строкову військову службу ухиляються більше 23 тисяч людей

Станом на 5 листопада у Києві ухиляються від призову на строкову військову службу 23 тисячі 494 осіб. Про це під час брифінгу заявив військовий комісар Київського військового комісаріату полковник Сергій Клявлін, повідомляє Укрінформ.

"Станом на 5 листопада, відповідно до плану, ми призвали до лав Збройних Сил України 39,5%. Явка призовників, які мають прибувати на призовні дільниці районних призовних комісій вкрай низька. Відповідно до закону України, кожен військовозобов’язаний, який перебуває на військовому обліку, має звернутися до районного військового комісаріату для проходження військово-медичної комісії, для визначення ступеня придатності. Громадяни, жителі Києва, до призовних дільниць як не зверталися, так і не звертаються", - сказав Клявлін.

За його словами, станом на 5 листопада не з’явилися до призовних дільниць 23 тисячі 494 особи.

Водночас він повідомив, що станом на сьогодні до лав ЗСУ на військову службу за контрактом призвано 346 мешканців Києва, які виявили бажання проходити військову службу. "З них 76 - жінки, 163 - мають статут учасника бойових дій", - додав він.

Також, за його словами, найкращі показники стосовно призову на строкову службу за контрактом у Печерському районі Києва - 50%, Солом’янському районі - 46%, Шевченківському районі - 43%.

Як повідомлялося, в Україні 1 жовтня стартував призов на строкову військову службу. Згідно з рішенням Кабінету міністрів, під час осіннього призову планується призвати на службу майже 18 тисяч осіб.

Відповідно до указів та розрахунків планових завдань, місто Київ має призвати на строкову військову службу 744 громадян.