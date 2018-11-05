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У Києві за участі Ганни Гопко відбудеться круглий стіл щодо втручання РФ в українські вибори

5 листопада, 2018 - 17:07
Фото з архіву "Дня"

Завтра, 6 листопада 2018 року, у Києві відбудеться круглий стіл на тему: «Втручання РФ в українські вибори як елемент гібридної війни. Протидія російській агресії».

Круглий стіл відбудеться за ініціативи Голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Ганни Гопко 6 листопада 2018 року о 14.30 за адресою вул. Грушевського, 5, конференц-зала Верховної Ради України.

«Метою круглого столу є необхідність вжиття заходів для створення надійної системи захисту та недопущення загроз, сили та засобів здійснення гібридних дій РФ проти України в інформаційному, економічному, політичному, безпековому секторах під час президентських і парламентських виборів у 2019 році», - йдеться у повідомленні.

Проведення круглого столу дозволить донести дискусію до суб’єктів, які приймають загальнодержавні рішення. До обговорення запрошені представники центральних органів виконавчої влади, іноземних дипломатичних представництв в Україні, народні депутати України, провідні експерти.

Джерело: День

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