У Марселі обвалилися 2 будинки

У понеділок у місті Марсель на південному сході Франції обвалилися два будинки, перетворившись у гігантську купу щебеню і балок. Пожежні служби повідомили, що двоє людей отримали легкі травми. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.

Через обвалення будівель в повітрі утворилися хмари пилу і велика діра на місці, де раніше стояли будинки.

Зображення будівель на Google Street View до того, як вони обвалилися, показали, що у одного було п'ять поверхів, а в іншого - шість.

На місце події на вулиці неподалік від знаменитого старого порту Марселя - туристичної візитки міста - прибули десятки пожежників з двома собаками.

Влада заявила, що пошуки тривають пошуки можливих жертв, які опинилися під уламками. У марсельській пожежній службі заявили, що двоє людей, які були на вулиці у момент руйнування будівель, відправили на огляд лікарів через легкі травми.

Інформації про причини обвалення будинків наразі немає.