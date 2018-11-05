У наступному році Кабмін запланував виділити $1 млрд на розвиток кіно

Уряд заклав у проект закону про державний бюджет на наступний рік 1 млрд грн для того, щоб темпи виробництва вітчизняних фільмів не зменшувались. Про це Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман написав на своїй сторінці у Facebook.

“Українське кіно стає все популярнішим. У 2018 році завершена зйомка 29 стрічок, а рік ще навіть не закінчився. Щоб темпи знімання наших фільмів не зменшувались, на наступний рік ми виділяємо 1 млрд грн на підтримку кінематографа”, — зазначив Гройсман.

Він не сумнівається у тому, що якісних українських стрічок стане ще більше.

“Приходьте в кінотеатри”, — закликав Прем'єр-міністр співвітчизників.

Нагадаємо, у 2018 році Кабінет міністрів виділив на розвиток українського кіновиробництва 1 мільярд гривень.