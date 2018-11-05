У Польщі планують заборонити в'їзд громадянам третіх країн без щеплень

Міністерство здоров'я Польщі працює над законопроектом, який заборонить в'їзд до країни невакцинованим громадянам третіх країн. Про це заявив міністр Лукаш Шумовський, передає Rzeczpospolita.

Причиною ініціативи стало поширення кору, який, як вважають у міністерстві, могли завезти зі сходу. При цьому міністр зазначив, що ризику епідемії немає.

"Польські громадяни в безпеці. Вакцинація більш ніж 95% захищає нас від епідемії", - підкреслив він.

Головний санітарний інспектор Ярослав Пінкас зазначив, що "свого" кору в Польщі давно немає. Він підкреслив, що іноземці, які тривалий час перебувають у країні, також повинні бути вакциновані, особливо ті з них, які зайняті на роботі з дітьми.

"Зараз ми спільно з міністром внутрішніх справ та адміністрацією працюємо над розробкою якихось раціональних правил. Однак це має відбуватися дуже тактовно", - повідомив Стусанах.

Видання також повідомляє, що у Мазовецькому воєводстві Польщі зафіксовано спалах кору. Кількість хворих зросла до 18 осіб. Уточнюється, що 12 хворих вже одужали.