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У Сирії внаслідок вибуху загинули 6 найманців "Вагнера", - ЗМІ

5 листопада, 2018 - 16:53
Фото з відкритих джерел / ілюстративне

Поблизу шосе Дамаск-Дейр-ез-Зор стався вибух у колишній будівлі сирійської поліції, внаслідок якого загинули 11 військових.

Про це повідомляє “Новая газета“з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що точне місце вибуху невідоме, але достеменно відомо про 11 загиблих військових внаслідок вибуху вчора, 4 листопада.

Серед загиблих п’ятеро бійців Сирійської урядової армії режиму Башара аль-Асада та 6 людей, які є членами підрозділів приватної військової компанії “Вагнер”.

За словами джерелами видання, на місці вибуху розташований один з підрозділів 5-го корпусу Сирійської урядової армії, який укомплектований сирійськими добровольцями та був посилений російськими “військовими радниками”.

За даними ЗМІ, кількість загиблих росіян у Сирії сягає вже понад три тисячі осіб, проте Росія жодного разу не визнала факт їх загибелі в якості найманих бійців.

ПВК “Вагнер” пов’язують з ім’ям російського бізнесмена Євгена Пригожина.

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