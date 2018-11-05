У ЄС закликали захистити українських активістів від нападів

5 листопада, 2018 - 19:53
У Раді Європи заявили, що активне громадянське суспільство відіграє важливу роль для розвитку демократії, а тому активістів слід захистити від нападів.
Про це в коментарі кореспонденту "Укрінформу" у Франції заявив речник Ради Європи Деніел Хольтген.
"Ми поділяємо занепокоєння щодо збільшення нападів на представників громадянського суспільства в Україні. Активне громадянське суспільство є вагомим чинником для демократії та захисників прав людини. Відтак, активісти не повинні бути під загрозою нападів", - наголосили у Раді Європи.
"Ми відзначаємо намір керівництва України, що висловив президент Порошенко, провести повномасштабне розслідування", - додав речник РЄ.
Нагадаємо, що активісти повідомили офіційну причину смерті Гандзюк.
Джерело: Укрінформ