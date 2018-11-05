Україна на 21% збільшила товарообіг з Китаєм

Двостороння торгівля товарами між Україною та Китаєм за підсумками січня-серпня 2018 року зросла до $5,8 млрд, або на 21% порівняно з аналогічним періодом 2017 року.

Про це повідомив перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

"Китай для України є стратегічно важливим партнером, наш обсяг торгівлі постійно зростає. За вісім місяців 2018 року україно-китайська двостороння торгівля товарами зросла на 21% - приблизно до $5,8 млрд - написав Кубів на своїй сторінці в Facebook.

У перспективі, через 5 років, Україна і Китай планують збільшити обсяг торгівлі мінімум до $10 млрд. У 2017 році цей показник становив $7,7 млрд.

"Китайський колега (торговий представник Китаю Фу Цзіїнь - ред.) впевнений, що обсяги взаємної торгівлі можуть незабаром скласти не тільки $10 млрд на рік, але і набагато більше. Над цим будемо працювати разом", - написав Кубів.

Досягти цього можна буде за рахунок україно-китайського плану дій щодо реалізації ініціативи Більшого шовкового шляху і Морського шовкового шляху XXI століття.