Україна посіла 10-те місце в рейтингу найсильніших армій Європи за версією Business Insider

Видання Business Insider склало рейтинг найсильніших армій Європи, в якому були враховані такі фактори, як географія, логістика, природні і промислові ресурси, різноманітність і чисельність озброєння і техніки, кількість живої сили, розвиненість країни в цілому та інші.

За версією видання, військовий бюджет України на 4,88 млрд доларів, 1,1 млн чоловік особового складу, 2214 танків, 240 військових літаків, з яких 29 винищувачі, і 25 військово-морських судів забезпечили ВСУ 10-е місце в рейтингу. Сходинкою вище опинилася Греція, яка майже в два рази поступається Україні в кількості танків і особового складу, однак має 189 винищувачів і військовий бюджет 6,5 млрд доларів.

Найсильнішою європейською армією була визнана Росія. Друге місце посіла Франція, замикає трійку лідерів Велика Британія.

На останньому, 25-му місці рейтингу опинилася Бельгія.

Нагадаємо, у Норвегії 25 жовтня почалися стратегічні навчання НАТО "Єдиний тризуб – 2018" (Trident Juncture 2018), найбільші з 2002 року. Вони триватимуть до 7 листопада. В них беруть участь всі види збройних сил, 45 тисяч військових, 10 тисяч транспортних засобів, 150 одиниць авіатехніки і 70 кораблів з 31 країни. Одночасно з цим на захід від зони проведення Trident Juncture з 1 по 3 листопада проходили ракетні навчання військово-морського флоту РФ. Факт їх проведення, підкреслює видання, в черговий раз підкреслює напруженість в Європі, регіоні, в якому розміщені найбільш потужні збройні сили світу за версією рейтингу Global Firepower 2018.