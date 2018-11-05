Українців немає серед постраждалих у ДТП у Польщі

Громадян України немає серед постраждалих у ДТП поблизу міста Бохня у південній Польщі за участю автобуса, який називали українським. Про це з посиланням на дані українського консула у Кракові повідомляє департамент консульської служби МЗС України.

"За інформацією консула України в Кракові, українців немає серед постраждалих у ДТП в Польщі неподалік міста Бохня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними польських ЗМІ, український двоповерховий автобус потрапив у аварію біля Бохні у Польщі. Сімом пораненим, у тому числі двом дітям та вагітній жінці, надали допомогу на місці, а потім їх доставили до лікарні.