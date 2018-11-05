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Українців немає серед постраждалих у ДТП у Польщі

5 листопада, 2018 - 09:39

Громадян України немає серед постраждалих у ДТП поблизу міста Бохня у південній Польщі за участю автобуса, який називали українським. Про це з посиланням на дані українського консула у Кракові повідомляє департамент консульської служби МЗС України.

"За інформацією консула України в Кракові, українців немає серед постраждалих у ДТП в Польщі неподалік міста Бохня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними польських ЗМІ, український двоповерховий автобус потрапив у аварію біля Бохні у Польщі. Сімом пораненим, у тому числі двом дітям та вагітній жінці, надали допомогу на місці, а потім їх доставили до лікарні.

Джерело: УНН

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