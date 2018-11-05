В Україні буде засновано конкурс короткометражних фільмів імені Кіри Муратової

Запроваджено конкурс короткометражних фільмів імені Кіри Муратової "Короткі зустрічі" для молодих кінематографістів. Про це повідомляється на сайті Міністерства культури України, яке виступило ініціатором створення конкурсу разом із Одеською кіностудією та Одеським відділенням Національної спілки кінематографістів.

Перший конкурс імені Кіри Муратової проведуть у 2019 році. Його переможці отримають грошові призи, а також можливість зняти свої нові кінопроекти на Одеській кіностудії.

Дату заснування конкурсу приурочили до дня народження режисера Кіри Муратової. Сьогодні їй виповнилося б 84 роки.

Міністр культури Євген Нищук зазначив у зв'язку з заповадженням конкурсу: "Уявити українське, але й світове кіно без фігури Кіри Муратової – неможливо, настільки великий її внесок у його створення. Її фільми є зразками високого кіномистецтва і надихають художників як в Україні, так і далеко за її межами. Саме тому ініціатива початку конкурсу короткометражних фільмів імені Кіри Муратової "Короткі зустрічі" є надзвичайно важливою в контексті урядового порядку денного, де розвиток національного кіно посідає одне з провідних місць у сфері розвитку культури".

Нагадаємо, Кіра Муратова померла 6 червня 2018 року.