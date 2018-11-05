Вбивство Гандзюк: Transparency International закликали владу швидко покарати винних

Міжнародна правозахисна організація Transparency International, коментуючи смерть активістки Катерини Гандзюк, закликала владу України діяти швидко, щоб притягнути винних до відповідальності.

У заяві організації йдеться, що українське керівництво має вжити рішучих заходів для врегулювання ситуації, а українські міжнародні партнерські організації та іноземні уряди вимагати від української влади зосередити увагу на відсутності прогресу у випадках нападу на активістів.

"Існує тривожна тенденція того, що громадянське суспільство залякують і атакують в усьому світі, і Україна демонструє жахливий приклад цього", - зазначила глава Transparency International Делія Феррейра Рубіо.

Незважаючи на затримання підозрюваних у нападі на активістку, правоохоронні органи досі не визначили тих, хто наказав це зробити, відзначають в організації.

"Наша глобальна антикорупційна мережа буде продовжувати стежити за розслідуванням нападів на активістів", - додала Феррейра Рубіо.

Нагадаємо, що поліція виконала всі необхідні слідчі дії щодо вбивства Гандзюк та передала справу до СБУ.