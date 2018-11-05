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Влада Індонезії повідомила обставини катастрофи літака авіакомпанії Lion Air

5 листопада, 2018 - 10:50
Фото Reuters

Влада Індонезії вважає, літак авіакомпанії Lion Air, що зазнав катастрофи, зруйнувався від сильного удару об поверхню Яванського моря. Про це заявив у понеділок в інтерв’ю радіостанції Elshinta керівник Комітету із забезпечення безпеки на транспорті Соерджанто Таджахоно, повідомляє УНН також з посиланням на місцеве видання Detik News.

Boeing 737 Max 8 бюджетної авіакомпанії Lion Air виконував рейс JT610 з Джакарти до міста Панкалпінанг (адміністративний центр провінції Бангка-Белітунг). Приблизно через 13 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту з невстановленої поки що причини він звалився в Яванське море. Рятувальники визнають, що всі, хто знаходився на борту загинули. Слідство поки не висуває ніяких версій того, що сталося.

“Boeing 737 Max 8 розвалився на частини від удару об воду, ніяких слідів, що вказують на розгерметизацію повітряного судна в польоті, не виявлено”, — зазначив чиновник. За його словами, “також не була встановлена зношеність матеріалів літака”. Чиновник також повідомив, що “безпосередньо в момент зіткнення з водною поверхнею двигуни працювали на повну потужність, швидкість лайнера при падінні була дуже високою”. Тому, продовжив він, “радіус розкиду фрагментів літака дуже великий”.

Раніше експерти припустили, що швидкість Boeing в момент аварії могла становити близько 1 тисячі км на годину.

Нагадуємо, рятувальники знайшли рештки 105 тіл пасажирів літака Lion Air.

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