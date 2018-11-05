Vodafone попередив про закриття старих тарифів

Оператор мобільного зв'язку Vodafone Україна до кінця листопада закриє останні діючі архівні тарифи під брендом МТС-Україна.

Про це йдеться в повідомленні оператора.

"У листопаді Vodafone Україна завершує перехід на роботу під брендом Vodafone. Зокрема, будуть закриті останні архівні тарифи МТС-Україна - тарифи контрактної форми підключення", - повідомили в компанії.

Абоненти цих тарифів зможуть вибрати для себе будь-який з діючих тарифів Vodafone Україна, підкреслюють в прес-службі оператора.

"Перехід в актуальні тарифи безкоштовний і для клієнтів більшості старих тарифів МТС-Україна завершиться до 30 листопада. Кожен абонент отримає SMS-повідомлення з інформацією про закриття тарифу і термінами для переходу в тарифи Vodafone Україна", - зазначають у компанії.

Якщо абонент не зможе вибрати тариф самостійно, оператор запропонує кожному клієнту найбільш оптимальний для нього варіант тарифу, виходячи з інформації про щомісячні витрати на зв'язок, набір і обсяг послуг, якими користується клієнт.

На сьогоднішній день продовжають діяти понад 60 тарифів МТС-Україна, однак абонентів в кожному з них мало, уточнили в прес-службі оператора в коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

"Серед діючих тарифів є навіть тарифи UMC. Всі вони вже давно втратили актуальність і більшість таких тарифів автоматично закриється до кінця місяця", - підкреслюють в Vodafone Україна.