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Вже 9 країн відкликали своє визнання Косова

5 листопада, 2018 - 15:19

Гренада, острівна країна в Центральній Америці, відкликала політичну позицію щодо статусу Косова. Про це повідомили міністри закордонних справ Сербії та Гренади Івіца Дачіч та Петер Дейвід, пише РТС.

Гренада - дев'ята країна, яка скасувала попереднє рішення щодо статусу Косова. Раніше, за даними сербського МЗС, такі рішення ухвалили Домініка, Лесото, Папуа Нова Гвінея, Суринам, Сан-Томе і Принсіпі, Гвінея-Бісау, Бурунді і Ліберія.

Як відомо, Євросоюз веде переговори про вступ із Сербією з 2014 року, але Брюссель наголошує, що жоден майбутній член ЄС не може мати територіальних або прикордонних суперечок.

Сербія не визнає незалежності Косова, проголошеної в 2008 році. Президент Сербії Александар Вучич наполягає: будь-яка майбутня угода з Косовом повинна бути результатом компромісу, ймовірно, референдуму.

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