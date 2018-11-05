ЗСУ показали фото випробувань відремонтованих ЗРК

Підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ 1-4 листопада 2018 провели бойові стрільби з зенітних ракетних комплексів, які було відновлено або капітально відремонтовано на підприємствах, що входять до складу ДК "Укроборонпром".

Про це повідомили в прес-службі концерну.

"Стрільби виконано зі ЗРК С-300ПТ і Бук-М1, відновлених фахівцями ДП "Укроборонсервіс". Також підприємствами Концерну продовжено термін придатності ракет зазначеним ЗРК", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що під час випробувань також було випробувано відремонтовані ЗРК "Тор", "Куб" і С-125М1.

Секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, що відновлені зенітні ракетні комплекси підтвердили заявлені тактико-технічні характеристики.