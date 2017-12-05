Активісти заблокували автомобіль СБУ з Саакашвілі

Біля автомобілю спецпризначенців зібралась купа народу, вони блокують виїзди з двору будинку, де живе екс-президент Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це йдеться з відеотрансляції прихильників Саакашвілі з місця подій.

Навколо автомобілів СБУ люди зімкнулись щільним кільцем ч скандують: "Ганьба" "Хлопці, що ви робите? Ще рани не загоїлись!".

Правоохоронці намагались відсторонити людей, які насувались на них, чоловік похилого віку впав віт поштовху чийогось, почалась штовханина.

За кілька секунд віідеотрансляція обірвалася, в коментарях люди написали, що блокується зв'язок.

Також в коментарях закликають блокувати всі виїзди з провулків довкола будинку Саакашвілі та проколювати колеса автомобілям правоохоронців.

Як відомо, у вівторок у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели обшук.

В свою чергу він виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Також активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі. На вулиці Костьольній сталася штовханина.

Згодом Саакашвілі затримали та вручили підозру. Його підозрюють у сприянні поваленню державного режиму.