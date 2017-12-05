Активісти заблокували автомобіль СБУ з Саакашвілі

Біля автомобілю спецпризначенців зібралась купа народу, вони блокують виїзди з двору будинку, де живе екс-президент Грузії Міхеіла Саакашвілі.
Про це йдеться з відеотрансляції прихильників Саакашвілі з місця подій.
Навколо автомобілів СБУ люди зімкнулись щільним кільцем ч скандують: "Ганьба" "Хлопці, що ви робите? Ще рани не загоїлись!".
Правоохоронці намагались відсторонити людей, які насувались на них, чоловік похилого віку впав віт поштовху чийогось, почалась штовханина.
За кілька секунд віідеотрансляція обірвалася, в коментарях люди написали, що блокується зв'язок.
Також в коментарях закликають блокувати всі виїзди з провулків довкола будинку Саакашвілі та проколювати колеса автомобілям правоохоронців.
Як відомо, у вівторок у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели обшук.
В свою чергу він виліз на дах і погрожував, що зістрибне.
Також активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі. На вулиці Костьольній сталася штовханина.
Згодом Саакашвілі затримали та вручили підозру. Його підозрюють у сприянні поваленню державного режиму.