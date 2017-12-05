Аваков: Ситуацію з Саакашвілі може вирішити тільки суд

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що ситуацію, яка виникла з затриманням і оголошенням підозри лідеру "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі, може вирішити тільки суд.
Про це він написав у Twitter.
"Будь-який конфлікт має тільки законний шлях вирішення – поки не буде рішення суду – все те, що відбувається не знайде рішення", - написав Аваков.
Він додав, що Саакашвілі зобов'язаний підкориться вимогам закону.
"Пройти законну процедуру і відповісти на пред'явлення звинувачення, а не провокувати кров і зіткнення!", - підсумував Аваков.
Любой конфликт имеет только законный путь разрешения - пока не будет решения суда - все происходящее не найдет решения. Саакашвили обязан подчинится требованиям закона, пройти законную процедуру и ответить на предьявленные обвинения, а не провоцировать кровь и столкновения!
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 5 грудня 2017 р.
Як відомо, у вівторок у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели обшук.
В свою чергу він виліз на дах і погрожував, що зістрибне.
Також активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі. На вулиці Костьольній сталася штовханина.