Життя справді складне, і єдиний у нього підручник — досвід.
Григір Тютюнник, український письменник-прозаїк

Аваков: Ситуацію з Саакашвілі може вирішити тільки суд

5 грудня, 2017 - 15:25
Фото Reuters

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що ситуацію, яка виникла з затриманням і оголошенням підозри лідеру "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі, може вирішити тільки суд.

Про це він написав у Twitter.

"Будь-який конфлікт має тільки законний шлях вирішення – поки не буде рішення суду – все те, що відбувається не знайде рішення", - написав Аваков.

Він додав, що Саакашвілі зобов'язаний підкориться вимогам закону.

"Пройти законну процедуру і відповісти на пред'явлення звинувачення, а не провокувати кров і зіткнення!", - підсумував Аваков. 

Як відомо, у вівторок у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели обшук.

В свою чергу він виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Також активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі. На вулиці Костьольній сталася штовханина. 

Згодом СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі.

Новини партнерів
Loading...