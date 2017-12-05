Австралія запровадить заборону на втручання інших держав в політику країни

Прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл оголосив у вівторок, 5 грудня, що його країна запровадить заборону на втручання інших держав в австралійську політику. Таке втручання буде прирівнюватися до шпигунства або державної зради, повідомляє інформагенція AP.

Законодавче нововведення стосуватиметься, зокрема, таких дій, як отримання сенатором від Лейбористської партії Австралії Семом Дестярі пожертви від китайського підприємця.

До такого рішення уряд Австралії спонукали підозри щодо втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року, а також посилення впливу Китаю на міжнародній арені. Австралія повинна "протистояти спробам закордонних держав втручатися або впливати" на внутрішню політику країни, заявив Тернбулл.

Як повідомлялося, у жовтні Верховний суд Австралії постановив скасувати мандат віце-прем'єр-міністра Барнабі Джойса через виявлене у нього подвійне громадянство. Джойс, окрім австралійського, мав також новозеландське громадянство.

Нагадаємо, у новій "Білій книзі" Австралії записано, що країна ніколи не визнає окупації Криму та буде протистояти агресії РФ.