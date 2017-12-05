Через втечу Саакашвілі з-під варти перевірять 8 депутатів

Через втечу екс-голови Одеської ОДА Михеїла Саакашвілі з- під варти перевірять 8 народних депутатів, серед яких — Мустафа Найєм, Сергій Лещенко, Світлана Заліщук, Юрій Дерев'янко.

Про це генеральний прокурор Юрій Луценко заявив у Верховній Раді під час свого виступу у вівторок, повідомляє Укрінформ.

“Кримінальними діяннями ми вважаємо діяння всіх осіб, які перешкоджали законним діям щодо захисту української держави правоохоронцями СБУ. Серед них діючі народні депутати - Ігор Луценко, Юрій Дерев'янко, Світлана Заліщук, Мустафа Найєм, Олег Петренко, Юрій Левченко, Сергій Лещенко, Віктор Чумак”, - сказав Луценко.

За його словами, наразі не можна говорити про будь-які підозри для народних депутатів, але “слідство обов’язково запросить згаданих народних депутатів і дасть оцінку їхнім діям, які призвели до втечі з-під варти людини, яка обгрунтовано має отримати підозру в скоєнні особливо тяжкого злочину”.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України оголосила екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі в розшук.

Раніше у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели обшук.

В свою чергу він виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Також активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі. На вулиці Костьольній сталася штовханина.

Згодом СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі.