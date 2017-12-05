Цієї осені погода в Києві побила температурні рекорди

Осінь у Києві була теплішою, ніж за попередній період спостережень. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

“Середня температура повітря цьогорічної осені склала +9,4ºС, що на 1,4°С вище за кліматичну норму”, - констатують метеорологи.

За даними їхніх спостережень, із осінніх місяців цьогорічний вересень був значно теплішими за кліматичну норму – на 2,5°С і у ньому було зафіксовано 7 температурних рекордів. Листопад мав більше відхилення від кліматичної норми, ніж жовтень 1,2°С і 0,3°С відповідно.

“Опадів восени у Києві випало 170 мм, що відповідає 128% кліматичної норми. Перевищення відбулось за рахунок жовтня, у якому випало більше двох місячних норм”, - додали в обсерваторії.

Фахівці наголосили: календарна осінь уже закінчилася, а метеорологічна зима ще не наступила. Вона прийде, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0°С у бік зниження.

“За короткостроковими прогнозами Українського гідрометцентру, це станеться не раніше кінця першої декади грудня”, - йдеться в повідомленні.