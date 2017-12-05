Facebook випустив дитячий варіант месенджера

Компанія Facebook випустила дитячий варіант месенджера - додаток під назвою Messenger Kids. Як повідомляє Gagadget.com, месенджер розроблений для дітей віком до 13 років, які зможуть за допомогою програми спілкуватися з друзями і родичами.

Зареєструватися на Messenger Kids можна тільки через акаунт одного з батьків, адже політика Facebook забороняє створення дитячих сторінок. Мамі або татові юного користувача необхідно завантажити додаток на смартфон або планшет своєї дитини і підтвердити сторінку за допомогою свого облікового запису в Facebook.

У компанії говорять, що за допомогою Messenger Kids батьки зможуть здійснювати «м'який» контроль за своєю дитиною. Їх чадо не зможе самостійно додавати друзів - це буде відбуватися тільки за згодою мами чи тата. Також батьки будуть бачити все листування і повний список людей, з якими спілкується дитина.

Дитячу сторінку неможливо буде знайти за допомогою звичайного пошукача: щоб діти змогли подружитися, їх батькам треба буде знайти один одного і схвалити спілкування маленьких користувачів.

Головна відмінність дитячої версії месенджера від дорослого - відсутність реклами. Інтерфейс додатку більш мультяшний: кнопки більші, а кольорова гамма - яскравіша і насиченіша.

Щоб дитині було веселіше спілкуватися в відеочатах, у Messenger Kids є кумедні стікери, фільтри та гіфки. Наприклад, розмовляючи з бабусею, онук може «домалювати» їй окуляри або навіть голову динозавра.

Поки додаток Messenger Kids доступний тільки на iOS і лише на території США. До кінця року його повинні підключити і для Android.