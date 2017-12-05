Глава МЗС ФРН вимагає перегляду політики щодо США

Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель наполягає на необхідності перегляду політики Німеччини і Європи щодо Вашингтона в зв'язку з тим, що за президента Дональда Трампа США "слабо" відповідають ролі глобальної політичної сили, яку грали раніше.

Це випливає з тексту, підготовленого для виступу Габріеля у вівторок, 5 грудня, на берлінському форумі з питань зовнішньої політики, передає ЄП.

"Безсумнівність, з якою ми сприймаємо і оберігаємо роль США в світі - навіть при наявності випадкових протиріч з ними - перестає бути непорушною", - сказав міністр.

За його словами, Вашингтон і сам поступово починає розглядати Німеччину інакше, ніж раніше - як "одного з багатьох партнерів". "Це також означає, що нас неминуче сприймають як конкурентів", - додав він.

На думку глави МЗС Німеччини, логічний висновок з ситуації, що складається: Берлін надалі повинен більш впевнено заявляти про свої потреби.

"Нам слід позначати свої позиції і, при необхідності, проводити межу", за яку не можна заходити навіть "партнерам", вважає Габріель, підкреслюючи, що керуватися необхідно, в першу чергу, "власними інтересами".

Як приклад подібних рішень міністр навів санкції щодо Росії, які Конгрес США схвалив цього літа і проти яких активно виступає Німеччина.