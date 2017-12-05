ГПУ оголосила Саакашвілі в розшук

Генеральна прокуратура України оголосила екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі в розшук.

Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, передає УНН.

“Генеральна прокуратура України підготувала та направила до голови Національної поліції України Сергію Князєву постанову про оголошення в розшук Міхеіла Саакашвілі, який сьогодні втік з-під варти під час транспортування його на допит до СБУ”, — сказав Лисенко.

Нагадаємо, що у вівторок у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели обшук.

В свою чергу він виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Також активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі. На вулиці Костьольній сталася штовханина.

Згодом СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі.