Грузія відреагувала на затримання Саакашвілі

Секретар Ради національної безпеки Грузії Давид Раквіашвілі висловив надію, що Україна забезпечить фізичний захист колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Події, що відбуваються в ці хвилини в Києві є внутрішніми політичними процесами України, на які ми не можемо дати коментарі політичного змісту. В той же час, в епіцентрі цих подій знаходиться колишній президент Грузії і це дає особливе навантаження цих подій", - сказав Раквіашвілі.

Як відомо, у вівторок у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі провели обшук.

В свою чергу він виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Також активісти хотіли заблокувати виходи з будівлі, де живе лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі. На вулиці Костьольній сталася штовханина.

Згодом СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі.