Курченку надіслали підозру через "фінансування заколоту", - Луценко

Сергію Курченку і його помічнику надіслано підозри щодо фінансування партії “Рух нових сил”.

Про це під час виступу у Верховній Раді у вівторок заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє Укрінформ.

"Було встановлено, що цей помічник Курченка та сам Курченко спілкується із правою рукою лідера РНС Саакашвілі (Северіон Дангадзе — ред.) про те, скільки коштів треба виділити на повстання задля усунення діючої влади в України. Сьогодні і Курченку, і цій особі надіслано в установленому порядку нові підозри по діям, які ви зараз побачите на екрані", - сказав Луценко.

Наразі на засіданні Верховної Ради демонструються оперативні записи розмов довіреної особи Курченка на ім'я Олександр і Дангадзе щодо нібито фінансування "акцій непокори", як зазначив генпрокурор.

Нагадаємо, що прорив Саакашвілі через кордон міг коштувати $300 тисяч.